Ученого из Заполярного наградили золотой медалью на международной ярмарке в Болгарии
Кольский научный центр Российской академии наук посетил в составе делегации Минобрнауки РФ 75-ю международную техническую ярмарку в Болгарии – International Technical Fair ITF 2019.
Это осеннее мероприятие – одно из крупнейших выставочно-ярмарочных мероприятий в Юго-Восточной Европе. Каждый год более двух тысяч участников из почти 60 стран показывают здесь свои последние технологические достижения, изобретения и инновационные проекты.
- Младший научный сотрудник Кольского научного центра Глеб Самбуров представил на ярмарке разработанные в научном центре синтетические титаносиликатные сорбенты, которые могут извлекать из водных растворов изотопы цезия и стронция, а также катионы цветных и благородных металлов. По итогам выставки представленные образцы были удостоены золотой медали, - сообщают в правительстве Мурманской области.
Помимо этого на мероприятии обсудили возможное сотрудничество с металлургическими предприятиями Болгарии.
ИСТОЧНИК KP.RU