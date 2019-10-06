Ученого из Заполярного наградили золотой медалью на международной ярмарке в Болгарии

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-06T10:13:03+03:00

Наш земляк представил на ярмарке свое технологический проект. Фото: gov-murman.ru.

Житель Мурманской области представил свои разработки в области цветных и благородных металлов

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Кольский научный центр Российской академии наук посетил в составе делегации Минобрнауки РФ 75-ю международную техническую ярмарку в Болгарии – International Technical Fair ITF 2019.

Это осеннее мероприятие – одно из крупнейших выставочно-ярмарочных мероприятий в Юго-Восточной Европе. Каждый год более двух тысяч участников из почти 60 стран показывают здесь свои последние технологические достижения, изобретения и инновационные проекты.

- Младший научный сотрудник Кольского научного центра Глеб Самбуров представил на ярмарке разработанные в научном центре синтетические титаносиликатные сорбенты, которые могут извлекать из водных растворов изотопы цезия и стронция, а также катионы цветных и благородных металлов. По итогам выставки представленные образцы были удостоены золотой медали, - сообщают в правительстве Мурманской области.

Помимо этого на мероприятии обсудили возможное сотрудничество с металлургическими предприятиями Болгарии.

ИСТОЧНИК KP.RU