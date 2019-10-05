2019-10-05T15:22:31+03:00
Происшествия

В ГИБДД проверяют информацию, что сотрудник мэрии Мурманска пересек двойную сплошную

Такое обвинение от мурманчан поступило в адрес заместителя главы администрации
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Чиновника заметили за нарушением ПДД. Фото: severpost.ruЧиновника заметили за нарушением ПДД. Фото: severpost.ru
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Перед законом все должны быть так равны. Поэтому в Госавтоинспекции Мурманска проверяют информацию от мурманчан, что заместитель главы администрации областного центра мог нарушить ПДД.

В сети появилось видео, как у здания правительства Мурманской области рядом с третьим подъездом, где находится администрации столицы Заполярья, паркуется черная иномарка. При этом на парковку она заезжает по встречке, переехав для этого двойную сплошную. Мурманчане заметили, что машина якобы принадлежит заместителю главы администрации Виталию Розыскулу. Хотя на записи увидеть лицо сложно.

Пока точной информации, кто именно был за рулем нарушил ПДД, нет. Но компетентный орган обещал разобраться.

- Информация получена, зарегистрирована в установленном порядке. По данному факту проводится процессуальная проверка в соответствии с КоАП РФ, - сообщила "КП" официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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