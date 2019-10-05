2019-10-05T08:45:47+03:00
Звезды

Мурманчанин стал лауреатом международного фотоконкурса

На своем снимке Сергей Каверин запечатлел зимнюю красоту арктической столицы
Наталья ЛОБАНОВА
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Наш земляк победил в номинации "Архитектура и скульптура". Фото: ruscivilization.ru.Наш земляк победил в номинации "Архитектура и скульптура". Фото: ruscivilization.ru.
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Фотограф из Мурманска Сергей Каверин стал одним из победителей III Международного конкурса «Русская цивилизация». Северянин занял второе место в номинации «Архитектура и скульптура» со своей работой «Туманное утро». C сопок он запечатлел укутанный снегом город с мерцающей вдали телевышкой. Авторов лучших снимков объявили 3 октября в Галерее искусств Зураба Церетели. Всего победителями конкурса стали 18 фотографов из Москвы, Архангельска, Сочи, Ижевска, Екатеринбурга, Тюмени и других городов.

- Организаторы приготовили замечательный подарок для авторов самых интересных фотографий. В день награждения, 3 октября, снимки победителей отправились в Галерею искусств Зураба Церетели в Москве. А в октябре около двухсот лучших фоторабот впервые будут представлены на выставке в ГУМе, - сообщают на официальном сайте международного фотоконкурса «Российская цивилизация», - Кроме того, снимки победителей можно будет увидеть в октябре-декабре в Гончаровском и Лианозовском парках и на улицах российской столицы.

В этом году участниками конкурса стали около пяти тысяч фотографов из 32 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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