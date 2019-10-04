Кандалакша проводит в последний путь участника Сталинградской битвы

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-04T17:35:49+03:00

21 января 1943 года в бою за хутор Веселый Гай в Ростовской области Савватий Богачев был ранен. Фото: www.kandalaksha-admin.ru

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Время летит неумолимо, оставляя с каждым днем все меньше возможностей увидеть живых участников Великой Отечественной войны, узнать из первых уст, какой ценой стране досталась Великая Победа. Сегодня стало известно, что на 97-м году жизни умер участник Сталинградской битвы, кавалер ордена Великой Отечественной войны I степени Савватий Александрович Богачев.

В Кандалакше его знали как фронтовика-долгожителя и просто замечательного человека. Уроженец Вологды Савватий Александрович прошел всю войну. Сначала был наводчиком 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона. 21 января 1943 года в бою за хутор Веселый Гай в Ростовской области Савватий Богачев был ранен. В строй он вернулся только в 1944 году в качестве танкиста на 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Был командиром танка в звании старшего сержанта.

Демобилизовавшись в 1948 году, Савватий Александрович приехал строить Ловозерский ГОК, потом был бригадиром слесарей-монтажников на комбинате «Печенганикель», а закончил свою карьеру в качестве прораба на Кандалакшском алюминиевом заводе.

Ветеран Великой Отечественной войны был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», Жукова, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и почетным знаком «За заслуги перед городом Кандалакша».

Прощание с Савватием Богачевым состоится 6 октября в 12:00 в большом зале музыкальной школы в здании администрации по адресу: Кандалакша, улица Первомайская, дом 34.

ИСТОЧНИК KP.RU