2019-10-04T15:25:57+03:00
Общество

Из Мурманска в Североморск-3 начнет курсировать автобус

Маршрут откроют по просьбе северян
Наталья ЛОБАНОВА
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Предполагается, что автобус будет подвозить жителей ежедневноПредполагается, что автобус будет подвозить жителей ежедневноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области решило добавить новый маршрут для жителей Кольского края. Теперь из Мурманска в Североморск-3 будет ходить автобус. Ведь на сегодняшний день добраться на общественном транспорте из областного центра до отдаленного поселка можно только на машине.

- Из администрации ЗАТО Североморск в минтранс поступила заявка о том, что нужно открыть новый пригородный маршрут, который необходим местным жителям. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы северянам было удобно добираться в Североморск-3, - рассказал «КП» заместитель начальника регионального отдела транспорта ведомства Владимир Максимов.

Протяженность маршрута составит 43 километра. Отправляться автобус будет с автовокзала в Мурманске и сделает остановки на улице Книповича, Пономарева, Кольском проспекте, Молодежном проезде и некоторых других улицах города, а затем прибудет в Североморск – 3.

Предполагается, что автобус будет курсировать ежедневно: по будням в 6.45 и 19.30, а по выходным в 10.00 и 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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