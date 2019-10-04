2019-10-04T16:28:21+03:00
Происшествия

Мужчине разбили голову в мурманском баре за просьбу позвонить

Злоумышленник нанес северянину не меньше 20 ударов руками и ногами
Наталья ЛОБАНОВА
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Преступнику светит лишение свободы до 8 летПреступнику светит лишение свободы до 8 летФото: Александр ГЛУЗ
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Иногда поход в питейные заведения может пройти не самым лучшим образом, особенно, если разгорелся конфликт.

Так, в полицию Мурманска из медучреждения сообщили, что из бара на улице Копытова госпитализировали 31-летнего местного жителя. Он получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Стражи порядка опросили пострадавшего. Выяснилось, что накануне нетрезвый мужчина отправился в кафе и там попросил у незнакомца мобильный телефон, чтобы позвонить. Однако посетитель ему отказал, что не понравилось мурманчанину, и он начал ругаться на оппонента. Гость заведения разозлился и принялся избивать северянина. В итоге злоумышленник нанес ему не менее 20 ударов руками и ногами по голове и телу.

- Преступника вскоре задержали, им оказался 25 - летний мужчина, ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Вину свою не отрицал и пояснил стражам порядка, что решил проучить назойливого мурманчанина, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ «причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы до восьми лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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