Водителей предупреждают о снежной каше на дороге в Норвегию

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-04T12:16:17+03:00

А вот к трассе Мурманск – Санкт-Петербург у автомобилистов нет замечаний

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Начавшийся совсем недавно октябрь приготовил массу сюрпризов для северян, начав посыпать Кольский полуостров снегом. Правда, к концу недели легкое белое покрывало растаяло, и в Мурманской области вновь воцарилась осень.

Но федеральная трасса, пролегающая по западному берегу Кольского залива, как всегда разительно отличается от других дорог Заполярья по погодным условиям. Вот и в этот раз собирающихся в поездку по ней автомобилистов еще вечером 3 октября предупреждали о грозящих опасностях.

- Дорога на Печенгу и Заполярный. Кто на летней резине - лучше воздержаться от поездки. Дорога не посыпана и не чищена, - написал в группе «Мурманск ДТП ЧП» Николай Танчак.

Однако утро состояние трассы не улучшило.

- На автодороге Никель - Мурманск – «каша», машины тащит. Устойчивость даже на резине с шипами нулевая. Местами — сильная гололедица, мокрый снег. Будьте внимательны, берегите себя и своих пассажиров! – предупреждает паблик «Печенга Online».

Кстати, к трассе Мурманск – Санкт-Петербург у автомобилистов претензий нет. Все, кто эту ночь провел в дороге, говорят об отличном асфальтовом покрытии, на котором нет ни намека на снег и лед.

ИСТОЧНИК KP.RU