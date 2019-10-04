Двух пьяных водителей из Мурманской области, попавшихся несколько раз, ждет крупный штраф и колония

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-04T13:01:54+03:00

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Сколько бы сотрудники ГИБДД не предупреждали автомобилистов, что нельзя садиться за руль в нетрезвом виде, некоторые все равно продолжают это делать.

Так, летом в Ловозерском районе наряд ДПС остановил 29-летнего северянина, который ехал на своей машине по улицам Ревды подшофе. Оказалось, что мужчина уже был судим за управление авто в нетрезвом виде, и еще тогда его отправили в колонию, но правильных для себя выводов он, видимо, так и не сделал.

- Суд снова приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на 3 года. Пока что приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Ловозерского района.

Также пьяного правонарушителя полиция задержала и в Североморске. Тому нельзя было управлять автомобилем полтора года, так как он тоже был ранее пойман за вождение в нетрезвом виде. Тем не менее местный житель снова сел за руль. На КПП-1 в столице Северного флота его остановили.

- Чтобы избежать наказания, мужчина лично передал полицейскому 2 тысячи рублей в качестве взятки. Однако блюститель порядка деньги не взял, а сообщил о случившемся в дежурный отдел, - уточняют в прокуратуре Североморска.

Суд назначил преступнику штраф в 210 тысяч рублей с лишением водительских прав на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU