Спортсменки из Мурманской области взяли на чемпионате России по воздушно-спортивной атлетике "серебро" и "бронзу"

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-04T11:11:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Спорт на пилоне – довольно молодое в Заполярье направление, но его поклонницы уже показывают неплохие результаты, в том числе и на федеральном уровне. Недавно семь спортсменок вернулись из Москвы с чемпионата России по воздушно-спортивной атлетике ФСХР/POSA. С собой девушки привезли две серебряные и одну бронзовую медали. Их для Заполярья завоевали Аксинья Стец, Алла Иванова и Анна Манжула.

- Для первого выезда – это отличный результат! Девочки дебютировали на соревнованиях такого уровня, им пришлось биться за победу с двумя сотнями куда более опытных соперниц из 22 регионов страны. Они молодцы! Справились с волнением и достойно показали себя и Мурманскую область, - говорит тренер школы pole dance в Апатитах Ульяна Корнеева

Кстати, северянки были представлены сразу в трех возрастных категориях: и среди детей от 6 до 9 лет, и среди юниоров от 15 до 17 лет, и даже среди женщин 50+. Между прочим, в последней группе выступали всего две участницы, и одна из них из Апатитов.

ИСТОЧНИК KP.RU