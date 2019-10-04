На самом мощном российском атомном ледоколе запустили реакторы
В ближайшие годы в состав Росатомфлота войдут три универсальных атомных ледокола проекта 22220: головной "Арктика", а также "Сибирь" и "Урал".
Первые два уже спущены на воду, а на "Арктике" - самом мощном атомном ледоколе нашей страны - запустили два атомных реактора.
- После необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности, - цитируют РИА Новости представителя "Росатома".
Опытную эксплуатацию "Арктика" пройдет в Мурманске. Ходовые испытания ожидаются уже в декабре.
- Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, - сообщают в "Росатоме".
ИСТОЧНИК KP.RU