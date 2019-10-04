2019-10-04T08:17:50+03:00
Здоровье

В Мурманске открылась научно-практическая конференция Российского общества терапевтов

Врачи смогут повысить свои профессиональные знания и обменяться ценным опытом
Наталья ЛОБАНОВА
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На конференции прозвучат доклады по многим медицинским вопросам. Фото:gov-murman.ru.На конференции прозвучат доклады по многим медицинским вопросам. Фото:gov-murman.ru.
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В столице Заполярья проходит 58-я Межрегиональная научно-практическая конференция Российского научного медицинского общества терапевтов.

Перед началом мероприятия вице-президент Российского общества терапевтов Леонид Лазебник вручил врачам Мурманской области почетные грамоты. Награды получили 13 специалистов, работающих в различных больницах и поликлиниках Кольского края.

- Конференция проводится для повышения профессионального уровня врачей-терапевтов России. Здесь прозвучат доклады по самому широкому спектру вопросов, с которыми врачи сталкиваются ежедневно: профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии, заболевания нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта и другие аспекты, - сообщают в министерстве здравоохранения Мурманской области.

На конференции терапевты ознакомятся с новейшими разработками, повысят свои профессиональные знания, обменяются ценным опытом и смогут внести свой вклад в развитие медицинской помощи в Мурманской области. Мероприятие продолжится 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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