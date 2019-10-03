2019-10-03T16:40:48+03:00
Общество

В Мурманской области напишут Географический диктант

Северяне смогут проверить свои знания о Земле
Наталья ЛОБАНОВА
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Просветительская акция проходит как в России, так и по всему мируПросветительская акция проходит как в России, так и по всему мируФото: Михаил ФРОЛОВ
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27 октября в Мурманской области пройдет Географический диктант, где все желающие могут оценить свой уровень знаний о нашей планете, а также пополнить багаж страноведческих сведений. Мероприятие проводится Русским географическим обществом по инициативе Президента РФ Владимира Путина уже в пятый раз. В прошлом году диктант написали в 99 странах мира, на 3910 площадках.

- Стать участником диктанта северяне могут, обратившись на любую площадку его проведения или написать онлайн. Так, в Заполярье просветительскую акцию проведут в крупнейших университетах – МАГУ и МГТУ, Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, библиотеках, школах, музеях и колледжах. Адрес ближайшей площадки можно найти на официальном сайте Географического диктанта, - сообщают в правительстве Мурманской области.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разных по степени сложности. Первая часть составлена на основе общеизвестных фактов из географии, а вторая часть потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Тест составляется на двух языках - русском и английском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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