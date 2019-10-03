Школьники из Мурманской области смогут пройти прослушивание в Щукинское училище

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-03T16:05:48+03:00

Финалисты конкурса получат путёвки в детский центр «Артек» и могут поступить в лучшие театральные вузы страны. Фото: "Живая классика".

Поступить в вуз по льготе будет возможно благодаря творческому конкурсу

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Учащихся из Заполярья приглашают поучаствовать в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика», где нужно выбрать отрывок из любимой книги и, выучив наизусть, прочитать вслух.

Финалисты получат путевки в детский центр «Артек», отправятся на суперфинал в Москву и могут поступить в лучшие театральные вузы страны. Так, у старшеклассников из Заполярья появилась возможность попасть в Театральный институт им. Б. Щукина на льготной основе, пройдя прослушивание в Мурманской области. Конкурс также дает возможность попробовать себя в роли журналиста и воплотить в жизнь собственный социальный проект.

- Те, кто хочет пройти творческое состязание, должны зарегистрироваться на официальном сайте конкурса youngreaders.ru, регистрация открылась 1 октября. Там же специальный тест поможет выбрать подходящую книгут, - рассказывает пресс-секретарь фонда «Живая классика» Елена Онегина.

В конкурсе принимают участие 85 российских регионов и более 70 стран мира. Юных чтецов будут судить заслуженные актеры театра и кино, критики, писатели, режиссеры, литературоведы, общественные деятели, представители Минобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU