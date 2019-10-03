На Земле Франца-Иосифа нашли череп арктического единорога

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-03T13:56:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили необычную и редкую находку. Они наткнулись на череп с рогом кита-нарвала весом более 15 килограммов и размером в человеческий рост. Он лежал на берегу бухты Отмелая Баренцева моря.

– Мы совершали рейд к мысу Стрелка вдоль береговой линии острова Земля Александры. Уже собираясь обратно на базу, мой напарник, госинспектор Олег Вальков, заметил крупный предмет у воды, – рассказала специалист отдела экологического просвещения и туризма национального парка «Русская Арктика» Дарья Антуфьева. – Им оказался череп нарвала с зубом в идеальном состоянии. Мы взяли его с собой на базу.

Впервые рог нарвала заполярные ученые нашли в 2013 году. Однако образец был слишком старым, это были кости животного, найденного высоко на древней морской террасе.

– Сбор останков китообразных – явление крайне редкое, так как животные, как правило, умирают в воде, или их может выбросить на сушу туда, где человек не бывает. В таких местах штормы и льды уничтожают их полностью, - считает научный сотрудник «Русской Арктики» Иван Мизин.

Сейчас останки найденного арктического единорога изучают биологи и генетики, а потом его отправят в музей Архангельска.

ИСТОЧНИК KP.RU