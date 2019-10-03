2019-10-03T12:49:37+03:00
Общество

«Чистая ходьба»: В Коле приглашают собрать мусор во время прогулки

Такая акция проходит в Мурманской области впервые
Наталья ЛОБАНОВА
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Мероприятие состоится в воскресенье, 6 сентябряМероприятие состоится в воскресенье, 6 сентябряФото: Иван ВИСЛОВ
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Помогать природе и делать мир чище – занятие очень полезное. Так, власти Кольского района приглашают всех желающих поучаствовать в первом плоггинг-мероприятии в Коле «Чистая ходьба». В рамках такого экологического события северяне совместят приятное с полезным - отправятся на прогулку и по пути соберут найденный пластиковый мусор. Мероприятие пройдет в честь Всероссийского дня ходьбы под эгидой Олимпийского Комитета России.

- Участникам «Чистой ходьбы» выдадут все необходимое для сбора мусора. После завершения прогулки или пробежки, которая продлится час, северяне получат диплом Олимпийского Комитета России. Принять участие в акции могут все желающие без ограничений, - сообщают в администрации города Колы.

Мероприятие состоится 6 октября в 13.00 перед зданием физкультурно-оздоровительного комплекса ДЮСШ Кольского района (проспект Защитников Заполярья, д. 3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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