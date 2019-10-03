2019-10-03T12:36:45+03:00
Происшествия

Встретились: у аэропорта "Мурманск" 24-летняя девушка-водитель врезалась в 25-летнего молодого человека

Северянку увезли в больницу с травмами
Ника СВЕТЛОВА
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Девушка на "десятке" не справилась с управлением и вылетела на встречку. Фото: vk.com/murmansk_dtpДевушка на "десятке" не справилась с управлением и вылетела на встречку. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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В последние дни аварий стало особенно много. Дело в том, что не все водители успели поменять летнюю резину на зимнюю, тогда как дороги уже припорошило снегом и сковало заморозками.

Очередное серьезное ДТП произошло в 8 утра 3 октября на 1378 километре автодороги "Кола" Кольского района. Это подъезд к аэропорту "Мурманск", который находится на реконструкции.

- Девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-2110", двигалась в сторону Санкт-Петербурга, не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем BMW под управлением молодого человека 1994 года рождения. Он ехал во встречном направлении. В результате ДТП водитель отечественной машины доставлена в медицинское учреждение, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Обстоятельства аварии выясняются. Не исключено, что причиной стала непростая обстановка на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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