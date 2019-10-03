2019-10-03T11:29:46+03:00
Общество

В Мурманске молодые северяне получили стипендии мэра города

Награды вручили 44 талантливым юношам и девушкам
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчан поощрили за личный вклад в городскую культуру, науку, спорт и другие сферы. Фото: www.citymurmansk.ru.Мурманчан поощрили за личный вклад в городскую культуру, науку, спорт и другие сферы. Фото: www.citymurmansk.ru.
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2 октября на сцене Детской театральной школы заполярной столицы вручили премии и стипендии горожанам, которые внесли свой вклад в развитие Мурманска. Помимо этого наградили победителей конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

– Мы чествуем молодежь, чьи успехи в различных сферах определяют будущее развитие Мурманска. Отмечаем тех, кто своим ежедневным трудом представляет настоящее столицы Арктики. И, наконец, поздравляем совсем юных северян – наше будущее, - с гордостью отметил вновь избранный мэр Мурманска Андрей Сысоев.

В этом году премия «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» присуждена десяти горожанам. Стипендии мэра за достижения в области образования, науки, молодежной политики, культуры и спорта получили 33 студента и 1 аспирант. Победителем конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» стала Валерия Кван, воспитанница Детской театральной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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