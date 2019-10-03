В Мурманске любитель расслабляющего массажа лишился 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-03T12:56:38+03:00

Он доверил знакомой перевести самой себе деньги через телефон, а та поддалась соблазну

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Доверяй, но проверяй - так можно описать ситуацию, которая приключилась с 47-летним мурманчанином.

Он захотел, чтобы ему сделали расслабляющий массаж. Но за ним пошел не к чужому мастеру в салон, а пригласил домой 32-летнюю знакомую. Та выполнила процедуру и попросила оплату. Но мужчина был настолько расслаблен массажем, что просто отдал подруге телефон и попросил, чтобы она сама перевела себе 2 тысячи рублей.

Вот только женщина заглянула в мобильный банк и увидела там приличную сумму. Сложно предположить, почему она решила, что никто не заметит, но северянка перевела себе 140 тысяч рублей. Позже, когда мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже денег, отследить, куда они ушли, было делом нескольких секунд.

- Подозреваемую быстро задержали, вину в содеянном она не отрицала и призналась, что, увидев на счету потерпевшего крупную сумму денег, не смогла удержаться и перевела накопления себе на счет. Для того, чтобы в дальнейшем не вызвать подозрений, злоумышленница удалила с телефона клиента смс-сообщение о списании денежных средств и покинула квартиру, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Часть денег женщина успела потратить - на них она купила дорогой телефон. Только вот воспользоваться она им не сможет. Против мурманчанки возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета", ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU