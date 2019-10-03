2019-10-03T09:18:11+03:00
Происшествия

В мурманской Росте неизвестные пытались вскрыть машины

Злоумышленников вспугнула сигнализация
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчины пытались открыть машины, припаркованные на улице Сивко. Фото: PixabayМужчины пытались открыть машины, припаркованные на улице Сивко. Фото: Pixabay
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Не случайно многие водители хотят ставить машины так, чтобы было видно из окон квартиры. Причина проста - на свою ласточку надо чаще поглядывать, чтобы ее не угнали. Тревога не бывает напрасной.

Жители Росты могли в ночь с 1 на 2 октября лишиться машин. На улице Сивко были замечены подозрительные мужчины, которые явно что-то затевали.

- В 2.05 неизвестные ломились в чужие машины. Не вскрывают, просто ходят за ручки дергают, у кого не дозакрылась (или вообще не закрывается), я вам не завидую. Мою только что открыли, но спугнула сирена. Даже дверь за собой не захлопнули, - сообщил анонимный автор в группе "Мурманск ДТП ЧП".

При этом врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев рассказал "КП", что заявлений в полицию по данному случаю не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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