В мурманской Росте неизвестные пытались вскрыть машины

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-03T09:18:11+03:00

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Не случайно многие водители хотят ставить машины так, чтобы было видно из окон квартиры. Причина проста - на свою ласточку надо чаще поглядывать, чтобы ее не угнали. Тревога не бывает напрасной.

Жители Росты могли в ночь с 1 на 2 октября лишиться машин. На улице Сивко были замечены подозрительные мужчины, которые явно что-то затевали.

- В 2.05 неизвестные ломились в чужие машины. Не вскрывают, просто ходят за ручки дергают, у кого не дозакрылась (или вообще не закрывается), я вам не завидую. Мою только что открыли, но спугнула сирена. Даже дверь за собой не захлопнули, - сообщил анонимный автор в группе "Мурманск ДТП ЧП".

При этом врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев рассказал "КП", что заявлений в полицию по данному случаю не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU