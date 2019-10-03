2019-10-03T08:20:25+03:00
Экономика

Инноваторы из Мурманской области получат государственные ваучеры

Региональное правительство может выделить до 250 тысяч рублей на новый проект
Наталья ЛОБАНОВА
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Предпринимателей поддержат власти заполярного региона. Фото: gov-murman.ru.Предпринимателей поддержат власти заполярного региона. Фото: gov-murman.ru.
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В Мурманской области начинающие и действующие инноваторы смогут воспользоваться специальными ваучером. Это новую меру господдержки разработало региональное министерство развития промышленности и предпринимательства по поручению губернатора Андрея Чибиса.

- Инновационный ваучер возместит затраты на воплощение современного проекта. Компании могут обратиться за финансированием нужной услуги в сфере консалтинга, маркетинга, инжиниринга и других областях для развития своей инновационной идеи. Размер такого чека – до 250 тысяч рублей, - сообщают в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Первый конкурс пройдет уже в этом году, к его участию приглашаются физические лица и фирмы, которые занимаются внедрением нового или улучшенного продукта или процесса.

Подробную информацию об условиях конкурса можно узнать по телефону: 8 (8152) 48-64-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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