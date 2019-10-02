2019-10-02T17:34:11+03:00
Происшествия

Оленегорка притворилась сотрудником почты и медработником, чтобы украсть у пенсионерки 23 тысячи рублей

Злоумышленницу ждут 1,5 года исправительных работ
Наталья ЛОБАНОВА
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Преступница узнала адрес одинокой старушки и решила похитить ее сбереженияПреступница узнала адрес одинокой старушки и решила похитить ее сбереженияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На какие только ухищрения ни идут мошенники, чтобы прикарманить чужие деньги. Вот и жительница Оленегорска нашла способ пополнить кошелек - решила попробовать себя в разных профессиях.

Весной этого года в полицию обратилась 84-летняя местная жительница, рассказав, что у нее украли 23 тысячи рублей. Северянка объяснила стражам порядка, что к ней домой пришла якобы работница почты. Девушка сообщила, что она принесла для пенсионерки банковскую карту, но чтобы ее получить, нужны три купюры номиналом в тысячу рублей или более, чтобы переписать номера банкнот.

Поверив девушке, пожилая женщина отдала ей 3 тысячи рублей. Мошенница забрала деньги себе, чтобы пополнить счет карты. Взамен она вручила пенсионерке саму банковскую карту.

- На следующий день к ней снова пришла эта девушка, уже в медицинской маске и пояснила, что подрабатывает еще и медработником, поэтому предложила северянке провести медосмотр. Гостья попросила оленегорку раздеться и лечь на кровать. Дождавшись «удобного» момента она забрала из кармана хозяйки все деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска смогли задержать 30-летнюю преступницу. Она сообщила стражам порядка, что случайно узнала от знакомой адрес одинокой пенсионерки и решила воспользоваться ситуацией.

Сейчас злоумышленницу признали виновной, ей назначено полтора года исправительных работ, с удержанием 5% от зарплаты в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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