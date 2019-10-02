2019-10-02T16:22:56+03:00
Происшествия

Мурманчанин умер после удара коленом в голову

Собутыльнику, напавшему на мужчину грозит до 15 лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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Совсем недавно злоумышленник вышел из мест лишения свободы и ему снова светит срокСовсем недавно злоумышленник вышел из мест лишения свободы и ему снова светит срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Некоторые умеют решать конфликты только при помощи кулаков, что приводит к очень печальным последствиям.

32-летний житель заполярной столицы распивал спиртное в квартире со знакомым мужчиной. В какой-то момент они начали ссориться, и разозленный мурманчанин ударил своего собутыльника сначала кулаком, а затем коленом в голову. Злоумышленник нанес ему тупую травму, которая переросла в отек головного мозга. Умер северянин прямо на месте происшествия.

- Подозреваемого задержали. Он безработный, холост, ранее был судим за грабеж. В 2018 году вышел из мест лишения свободы, где его поведение оценивали отрицательно. Вину свою мужчина признал, пояснив, что ему не понравилось грубое отношение потерпевшего к своей сожительнице, - рассказали в прокуратуре Первомайского административного округа Мурманска.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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