В Мурманске открылся обновленный спортивный центр для молодежи

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-02T16:00:54+03:00

В центре будут проходить занятия воркаутом, тренировки по фитнесу, гиревому спорту. Фото: www.citymurmansk.ru

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1 октября в Мурманске торжественно открыли Молодежный спортивный центр на улице Миронова.

Здесь после капремонта обновилось все: отремонтирован фасад, инженерные сети, заменена вентиляция, пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Установлены новые окна и двери.

Теперь молодежь может заниматься в зале, оснащенном современными качественными тренажерами и оборудованием. Также есть фитнес-зал со спортинвентарем, помещение для мероприятий и выступлений. Оборудованы раздельные душевые и раздевалки. Все спортзалы оформлены шумоизоляционными панелями, уложены и специальные напольные покрытия.

- Сравнивая с тем, как выглядело помещение раньше, это небо и земля. Уверена, что центр будет пользоваться огромной популярностью, тем более, что для молодежи от 14 до 30 лет занятия совершенно бесплатные, - оценила обновления глава города Мурманска Тамара Прямикова.

Важно, что центр доступен маломобильным категориям населения и инвалидам: есть кнопка вызова персонала на входе, тактильные таблички и световые маяки, «бегущая строка», специально оборудована уборная.

Для посетителей спортивного центра организуют тренировки по фитнесу, общефизической подготовке, гиревому спорту, занятия воркаутом. Также здесь будут проходить семинары, конференции, тренинги, круглые столы, соревнования, показательные выступления, мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU