В Мурманске пешеход, перебегавший дорогу рядом со светофором, оказался на лобовом стекле

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-02T12:09:08+03:00

Пострадавший мужчина пока избежал наказания, а вот в отношении водителя возбуждено административное расследование [видео]

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40-летний мурманчанин хотел сэкономить несколько секунд, а теперь потеряет дни, чтобы восстановить здоровье.

В 21.15 1 октября мужчина хотел перейти дорогу на улице Челюскинцев. До светофора он не дошел, хотя тот был совсем рядом. Поэтому просто перебежал полосы. Вот только до противоположной стороны добраться не успел.

- Пешехода в районе дома №4 сбил «ВАЗ-21110».Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Пешехода не привлекли к административной ответственности, потому что он получил серьезные травмы. Но возбуждено административное расследование по 12.24 в отношении водителя, - рассказала официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Помимо этого водителю отечественной машине предстоит восстанавливать свою "ласточку": пострадавший мурманчанин от удара улетел на капот авто и разбил лобовое стекло.

ДТП ул. Челюскинцев - в Мурманске сбили пешехода, перебегавшего в неположенном месте.Видео: vk.com/gibdd51

ИСТОЧНИК KP.RU