Более 6 лет в Североморске незаконно жил украинец

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-02T12:05:52+03:00

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Иностранцу видимо так понравилось на Русском Севере, что он решил не торопиться с уездом в родные края.

Так, в сентябре этого года пограничники задержали 41-летнего жителя Украины в ЗАТО Александровск, где он занимался строительством в одной из воинских частей. Выяснилось, что иммигрант не вернулся на родину из России, хотя срок его пребывания здесь давно истек. В последний раз на территорию нашей страны мужчина въехал в начале 2013 года и так тут и остался. Свидетельства о временном убежище у него не было.

Правонарушителем занялся Полярный районный суд Мурманской области.

- Житель Украины рассказал, что уже больше 6 лет живет в Североморске. При этом он знал, что должен был уехать обратно в свою страну еще 30 апреля 2013 года, - пояснили в пресс-службе Полярного районного суда Мурманской области. - Мужчина попросил суд не выгонять его из России, так как хочет обручиться с россиянкой, от которой у него появились дети.

Суд решил, что возвращение мужчины в Украину после длительного пребывания в России может повлечь для него негативные последствия со стороны властей. Поэтому ему выписали административный штраф на 3 тысячи рублей, а из Кольского края выдворять не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU