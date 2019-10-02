Руководитель мурманской компании два года не платил своим работникам

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-02T10:36:19+03:00

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Хоть по закону каждый работник и должен получать своевременную выплату денег за свой труд, не на всех предприятиях начальники оказываются добросовестными.

Так, директор фирмы, связанной с электромонтажом, с декабря 2017 года по сентябрь 2019 года не платил зарплату четырем своим сотрудникам. В итоге он задолжал им немаленькую сумму - 639 тысяч рублей.

- Следователи выяснили, что руководитель организации мог выплатить северянам зарплату, но делать этого не стал – направил их деньги на производственные нужды предприятия. Сейчас он признал свою вину, а долг перед мурманчанами возместил в полном объеме - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Анна Мысова.

На сегодняшний день расследование дела по статье 145.1 Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) завершено. Руководителю компании светит судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU