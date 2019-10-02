2019-10-02T10:32:58+03:00
Общество

В 2019 году в Мурманской области только наполовину выполнили план по капремонту

Из 275 домов обновили 124
Наталья ЛОБАНОВА
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Гендиректор Фонда капремонта уверяет, что к концу года план будет реализован на 100%.Гендиректор Фонда капремонта уверяет, что к концу года план будет реализован на 100%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В заполярной столице прошло заседание общественного совета при Госжилинспекции, комитете по тарифному регулированию и минстрое Мурманской области.

О том, как продвигается капитальный ремонт домов, рассказал генеральный директор Фонда капремонта Мурманской области Александр Юрченко.

- В краткосрочных планах этого года - отремонтировать 275 многоквартирных домов. На сегодняшний день готовы 124 жилых объекта. Остальные дома находятся в процессе. За качеством ремонта ежедневно следят специалисты Фонда. Серьезного отставания от графика, в целом, нет. С руководителями подрядных организаций налажено тесное взаимодействие. Я думаю, до конца года мы выполним план на 100%, рисков не вижу, - пояснил гендиректор.

Также на заседании утвердили краткосрочную программу на следующий год. Планируется капитально отремонтировать 159 многоквартирных домов в заполярном регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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