2019-10-02T09:39:05+03:00
Общество

Из-за погоды "Клавдия Еланская" опять не может выйти из Мурманска

Теплоход выйдет в путь на сутки позже намеченного
Ника СВЕТЛОВА
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График движения "Клавдии Еланской" из-за непогоды сдвинулся на сутки. Фото: Алексей МясоедовГрафик движения "Клавдии Еланской" из-за непогоды сдвинулся на сутки. Фото: Алексей Мясоедов
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То солнце, то ветер, то метель, - все это погода первых дней октября в Мурманской области. Водителям пора подумать над тем, чтобы переобуть своих железных коней. А вот жителям ЗАТО Островной и других населенных пунктов, мимо которых идет "Клавдия Еланская" стоит скорректировать свои планы: из-за непогоды теплоход опять застрял в Мурманске.

Как рассказали в администрации ЗАТО, 2 октября судно из столицы Заполярья не уйдет.

Новый график таков: выход из Мурманска 3 октября в 19.00, а приход в Островной 4 числа в 11.00. Обратно "Клавдия Еланская" пойдут в этот же день в 18.00, а в областном центре будет 5 октября в 11 утро.

Впрочем, небесная канцелярия может внести еще коррективы в расписание теплохода, поэтому северянам стоит быть начеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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