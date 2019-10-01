Жители Мурманской области напишут всероссийский экономический диктант

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-01T17:57:31+03:00

Принять участие в акции можно даже в режиме онлайн

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Кольский край станет участником всероссийского экономического диктанта, на котором северяне смогут проверить уровень своей экономической грамотности, узнать больше об экономике в целом и оценить собственные знания в этой отрасли. Мероприятие пройдет 9 октября в трех учебных заведениях Мурманска – МАГУ, МАЭУ, МКЭИИТ, а также в библиотеке имени Гладиной в Апатитах.

- Северяне могут написать диктант на любой из площадок Мурманской области. Тестовые задания составлены в разных вариантах - для школьников, студентов и других лиц.Те, кто хочет проверить свои знания дома, могут пройти online версию диктанта, где будет представлен упрощенный вариант теста, - поясняют в Вольном экономическом обществе России, которое выступает организатором акции.

Максимальный балл на всероссийском экономическом диктанте - 100. Участников, получивших более 80 баллов, пригласят в финал «Фестиваля экономической науки».

Мероприятие состоится в 85 регионах России, а также в зарубежных странах – Беларуси, Молдове и Таджикистане.

ИСТОЧНИК KP.RU