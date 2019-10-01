Убийца московского следователя жил в Мурманске

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-01T17:48:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 1 сентября в центре Москвы 39-летний Сергей Григорьев напал на 42-летнего сотрудника Следкома Владислава Капустина, успел ранить свою жертву ножом в спину. Владислава госпитализировали, но спасти не успели, - мужчина умер в больнице. У него остались жена и девятилетняя дочь.

Оказалось, что Сергей Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а со своей жертвой знаком не был. Как сообщает "Пятый канал", мама подозреваемого в убийстве Елена Григорьева сейчас находится в Мурманске. Также по данным пабликов, сам Сергей в свое время тоже жил в столице Заполярья, где ходил в детский сад, затем окончил школу, а позже - среднюю мореходку.

После этого он уехал в Санкт-Петербург и не очень часто общался с матерью. Но все же сказал ей, что у него проблемы с квартирой, которые он пытался решить через СКР. Якобы Сергея ввели в заблуждение во время продажи доли, и он хочет ее вернуть.

- Я особенно не вникала, он взрослый человек. Думала, что если человек пишет - ему ответят по законам РФ. Я очень расстроена, не знаю что делать, у меня может давление подняться и может инфаркт случиться. У него высшее образование, учился хорошо, закончил университет водного транспорта, человек довольно-таки грамотный и эрудированный. Но, может быть, срыв психики, так просто тоже ничего не бывает. Очень жаль, что так получилось. Проживал он один. Можно сказать, что общался со мной только. Конечно, этого всего можно было избежать, если бы с ним поговорили, сказали “да, мы разбираемся, что конкретно, еще раз напишите“, - цитирует Елену Григорьеву сообщество "Полицейский дайджест".

Сейчас Григорьев задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU