В Мурманской области собираются сократить 18 сотрудников ГИБДД

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-01T17:00:25+03:00

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В территориальных органах министерства внутренних дел грядут сокращения. Об этом сообщает один из пабликов, публикуя соответствующий приказ за подписью министра внутренних дел России, генерала Владимира Колокольцева. Оптимизация коснется подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения всех регионов страны, в том числе и Мурманской области. Всего планируют сократить две тысячи человек. При этом согласно приказу, некомплект в ведомстве составляет 5265 сотрудников. Собственно говоря, за счет вакантных должностей начальствующего состава и приказано провести оптимизацию.

Так, например, в Свердловской области сократят 175 из 345 незамещенных должностей, а в Мурманской области – 18 из имеющихся 34. Как такие меры отразятся на безопасности дорожного движения, неизвестно, – в пресс-службе УМВД Заполярья вышедший приказ не комментируют.

Кстати, есть регионы, которых оптимизация не коснулась. Среди них Москва и Санкт-Петербург с 815 и 207 вакантными должностями соответственно, а также Крым, Севастополь и Чукотский автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU