2019-10-01T15:25:44+03:00
Общество

В аэропорту «Мурманск» появилось свое северное сияние и надписи на китайском

Реконструкция в главной воздушной гавани Заполярья продолжается
Елена МОЛОДЦОВА
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Эффект северного сияния создает витражная пленка на стеклах аэровокзала. Фото: b-port.comЭффект северного сияния создает витражная пленка на стеклах аэровокзала. Фото: b-port.com
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В конце года аэропорт «Мурманск» готовится встретить своего миллионного пассажира, а пока в главной воздушной гавани Заполярья полным ходом идет реконструкция - и не только привокзальной площади, но и самого аэровокзала, который заметно преобразился за лето. Так, например, светильники в залах заменили на светодиодные, установили новые кресла и привели таблички навигации к единому стилю. Теперь на них есть надписи не только на русском и английском языках, но и на китайском.

- Кроме того, у нас появилось свое северное сияние. На стеклах залов ожидания с обеих сторон аэровокзала наклеена специальная витражная пленка, которая при попадании на нее солнечных лучей начинает играть буйством красок, - рассказывает коммерческий директор аэропорта «Мурманск» Марина Шувалова. – С наступлением полярной ночи, до которого осталось всего два месяца, этот эффект не исчезнет. В зале установлены специальные светильники, направленные на панно, которые будут имитировать сполохи северного сияния.

Что ж, в аэропорту «Мурманск» проделали большую работу, чтобы сделать ожидание вылета для пассажиров максимально комфортным. Однако это лишь промежуточные итоги. Реконструкция в главной воздушной гавани Заполярья продолжается. К концу 2020 года у аэровокзала появятся благоустроенная парковка и долгосрочная стоянка для автомобилей. Судя по проекту, здесь будет очень красиво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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