2019-10-01T15:04:53+03:00
Звезды

В Мурманской области изучат финскую кухню, проведут совместные концерты, мастер-классы и творческие встречи

Три региональных проекта поддержали на Российско-финляндском культурном форуме
Наталья ЛОБАНОВА
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Такие культурные проекты направлены на сотрудничество Кольского региона с Финляндией. Фото: gov-murman.ruТакие культурные проекты направлены на сотрудничество Кольского региона с Финляндией. Фото: gov-murman.ru
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На XX Российско-финляндском культурном форуме, который проходил в конце сентября в Туле, Министерства культуры России и Финляндии одобрили по 10 проектов, в том числе - три из Заполярья.

Так, уже 25 октября кировское отделение организации «Друзья Финляндии» откроет «Школу финской кухни», которая будет изучать гастрономические изыски наших соседей. В проекте примут участие члены общественных объединений города Торнио.

Помимо этого, участники форума из кировского Дворца культуры собираются реализовать проект «Активная молодежь Севера. Движение вперед». С 9 по 12 января следующего года в планах - совместный русско-финский рождественский концерт в городе Калайоки, на котором выступят творческие коллективы из обеих стран.

- Третий проект называется «Детство, музыка и дружба». Он направлен на знакомство с творчеством одного из ярких композиторов Финляндии Харри Кристиана Вессмана. Пройдут совместные творческие встречи, концерты и мастер-классы, - рассказали в комитете по культуре и искусству Мурманской области. К слову, следующий Российско-финляндский культурный форум пройдет уже в будущем году, в городе Лахти - столице дизайна и архитектуры Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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