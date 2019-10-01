2019-10-01T15:09:15+03:00
Происшествия

Мурманчанин ударил жену топором по голове из-за громко работающего телевизора

К счастью, женщина отделалась легкими травмами
Наталья ЛОБАНОВА
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Преступнику грозит до двух лет лишения свободы».Преступнику грозит до двух лет лишения свободы».Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Обычно с топором ходят в лес деревья рубить да дрова колоть, но 37-летний мурманчанин нашел ему другое применение.

В полицию областного центра позвонили из мурманской больницы и сообщили о травмированной 43-летней северянке. Пострадавшая рассказала, что раны ей нанес пьяный муж, который не мог уснуть из-за громкого звука телевизора. В какой-то момент раздраженный супруг вытащил из шкафа топор и ударил благоверную по голове.

К счастью, звучит все страшнее, чем было на деле. Прибывшие врачи зафиксировали у мурманчанки ушибленную рану на затылке. Травмы расценили как легкий вред здоровью.

- Вскоре полицейские задержали супруга женщины в квартире по месту жительства, где и произошел инцидент. Ранее местный житель судим не был. Причину агрессивного поступка он объяснил отсутствием тишины, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено дело по статье 115 Уголовного кодекса РФ (причинение легкого вреда здоровью). Ему светит лишение свободы до двух лет.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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