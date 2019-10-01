Колянка за организацию подпольного казино отработает 180 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-01T13:31:47+03:00

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Азартные игры уже давно оказались вне закона, а вместе с ним и игровые заведения, в свое время десятками открывавшиеся на каждом углу. Большинство таких клубов закрылись, а некоторые ушли в тень. Правда, их деятельности все равно то и дело приходит конец. Одно такое казино правоохранительные органы закрыли в Коле.

- 35-летняя местная жительница организовала в подвале одного из домов города азартный клуб с игровым оборудованием. Напомним, наш регион не входит в число субъектов России, где предусмотрено создание игорных зон и проведение азартных игр, - отмечают в следственном комитете по Мурманской области.

В отношении предприимчивой колянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Женщина отпираться не стала: сразу признала свою вину и дала изобличающие ее показания. Суд назначил ей 180 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU