СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-01T12:48:49+03:00

С юным экстремалом и его родители уже провели разъяснительную беседу [видео]

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Мурманчане, возвращавшиеся вечером 30 сентября с работы домой, стали свидетелями абсурдного поступка юного зацепера. Подросток видимо решил сэкономить на оплате за проезд, зацепился за лестницу, прикрепленную на задней части троллейбуса, и отправился в путешествие по Кольскому проспекту. Даже невооруженным взглядом было видно, что сумасбродная выходка доставляет ему массу удовольствия. То, чем могла закончиться такая поездка, юный зацепер даже не думал, хотя мимо оседланного им «рогатого» на скорости проносились машины.

- Уважаемые родители! Объясните своим детям, что так делать нельзя, это опасно для жизни! – с таким комментарием выложили в группу «Мурманск ДТП ЧП» видео очевидцы.

Обнародованный поступок подростка не остался без внимания правоохранительных органов.

- Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних нашли героя опубликованного в социальных сетях видео. С подростком и его родителями уже проведены разъяснительные беседы по поводу таких поездок на общественном транспорте, - сообщил «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/735170" frameborder="0"></iframe> В Мурманске подросток-зацепер прокатился на лестнице троллейбуса.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU