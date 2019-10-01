Апатитчанин украл из супермаркета 13 ножей за 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-01T11:32:29+03:00

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Грабители всегда надеются, что смогут улизнуть от закона и разжиться крупными деньгами. Но, к счастью, это получается далеко не у всех.

В декабре прошлого года в полицию обратился руководитель одного из супермаркетов Апатитов. По его словам, кто-то похитил из магазина 13 кухонных ножей, общей стоимостью около 7 тысяч рублей.

Полицейские смогли найти и задержать 40-летнего безработного злоумышленника. Раньше он был судим за кражи и грабежи. Оказалось, что мужчина украл кухонную утварь, чтобы выручить деньги.

- В супермаркете он положил в корзину 13 ножей и, убедившись, что никто не видит, спрятал часть из них под куртку. Остальную утварь он вернул на стеллаж и сбежал, не оплатив покупку. На следующий день северянин пришел снова, умыкнув еще шесть ножей. Похищенное он сразу же продал незнакомцам, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Суд признал апатитчанина виновным. По статье 158 УК РФ (кража) его приговорили к 6 годам и 7 месяцам колонии строго режима. Наказание сложилось по двум преступлениям – этому и совершенному ранее. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU