В Кандалакше в груде металлолома обнаружили два снаряда
Опасную находку сделал житель Кандалакши утром 30 сентября. В груде металлолома оказался спрятан предмет, напоминающий ничто иное, как снаряд. Правда, не времен Великой Отечественной войны, поскольку выглядел весьма новым. О происшествии мужчина сообщил в полицию. Тут же все тревожные службы были подняты по тревоге.
- Инцидент произошел у дома №16 по улице 2-ая линия в Кандалакше. В груде металлолома были обнаружены два учебных снаряда, не представляющие опасности. По предварительной информации, мужчина нашел их в лесу и вместе с остальным железом привез во двор своего дома, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
Снаряды, а по сути железные болванки, забрали приехавшие военные. О дальнейшей судьбе учебных боеприпасов ничего неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU