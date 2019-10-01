В Кандалакше в груде металлолома обнаружили два снаряда

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-01T10:14:29+03:00

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Опасную находку сделал житель Кандалакши утром 30 сентября. В груде металлолома оказался спрятан предмет, напоминающий ничто иное, как снаряд. Правда, не времен Великой Отечественной войны, поскольку выглядел весьма новым. О происшествии мужчина сообщил в полицию. Тут же все тревожные службы были подняты по тревоге.

- Инцидент произошел у дома №16 по улице 2-ая линия в Кандалакше. В груде металлолома были обнаружены два учебных снаряда, не представляющие опасности. По предварительной информации, мужчина нашел их в лесу и вместе с остальным железом привез во двор своего дома, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Снаряды, а по сути железные болванки, забрали приехавшие военные. О дальнейшей судьбе учебных боеприпасов ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU