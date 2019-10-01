В Кандалакше завершились поиски пропавшего из больницы мужчины
Не так уж часто из медучреждений пропадают северяне. Иногда они не хотят продолжать лечение, иногда просто выбегают в магазин или по делам и быстро возвращаются. Бывают и вопиющие случаи, например, в 2016 году из тубдиспансера в мороз ушла женщина.
В Кандалакше 30 сентября искали 69-летнего Михаила Пылыпко. Мужчина ушел из местной центральной районной больницы и не вернулся. В шесть вечера волонтеры поискового отряда "МурманСпас" решили собраться у центрального входа медучреждения, чтобы искать пациента-беглеца даже в темноте. Ради этого взяли фонарики.
К счастью, долгие поиски не понадобились. Уже в течение часа стало известно, что Михаила нашли.
- Мужчина пошел в сторону дома. Путь пролегал через сквер между дворами. Там Михаил присел на скамеечку отдохнуть, потому что ему было тяжело ходить. Как раз начались поиски мужчины с участием волонтеров и сотрудников полиции. Мужчину быстро нашли и вернули в больницу, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.
ИСТОЧНИК KP.RU