В Кандалакше завершились поиски пропавшего из больницы мужчины

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-01T10:50:50+03:00

Михаил Пылыпко пропал и нашелся в один день - 30 сентября. Фото: "МурманСпас"

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Не так уж часто из медучреждений пропадают северяне. Иногда они не хотят продолжать лечение, иногда просто выбегают в магазин или по делам и быстро возвращаются. Бывают и вопиющие случаи, например, в 2016 году из тубдиспансера в мороз ушла женщина.

В Кандалакше 30 сентября искали 69-летнего Михаила Пылыпко. Мужчина ушел из местной центральной районной больницы и не вернулся. В шесть вечера волонтеры поискового отряда "МурманСпас" решили собраться у центрального входа медучреждения, чтобы искать пациента-беглеца даже в темноте. Ради этого взяли фонарики.

К счастью, долгие поиски не понадобились. Уже в течение часа стало известно, что Михаила нашли.

- Мужчина пошел в сторону дома. Путь пролегал через сквер между дворами. Там Михаил присел на скамеечку отдохнуть, потому что ему было тяжело ходить. Как раз начались поиски мужчины с участием волонтеров и сотрудников полиции. Мужчину быстро нашли и вернули в больницу, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

ИСТОЧНИК KP.RU