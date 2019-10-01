В Мурманской области за лето отремонтировали 211 подъездов

СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-30T16:50:57+03:00

Тем не менее, глава региона не доволен таким положением дел

Изменить размер текста: A A

Сегодня в правительстве Мурманской области прошло оперативное совещание, где заместитель губернатора Евгений Никора доложил о ходе косметического ремонта в подъездах многоквартирных домов.

По словам вице-губернатора, план летних работ даже перевыполнен – вместо запланированных 146 подъездов отремонтировано 211: в Мурманске обновили 58, в Апатитах – 42, в Кандалакше – 18. Также прошли обновления и в других городах региона.

Сейчас штаб ЖКХ контролирует текущие работы в подъездах. До конца декабря сформируют план работ на следующий год, чтобы люди знали, какие подъезды еще обновят.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что проект по ремонту подъездов пока что работает плохо, на его взгляд, план совсем не перевыполнен, а даже наоборот. Жители многоквартирных домов справедливо возмущаются, почему обновляют лишь один подъезд из всей многоэтажки, ведь их лестничные площадки выглядят ничуть не лучше. Поэтому губернатор поручил коллегам провести «работу над ошибками».

- Сейчас ремонт зачастую делается так, как нельзя делать в современном мире. Нужно, чтобы у нас к началу будущего года все было действительно спланировано, – подчеркнул глава области.

ИСТОЧНИК KP.RU