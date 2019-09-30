2019-09-30T16:57:56+03:00
Происшествия

В Апатитах разгромили приют для собак «Бездомный ангел»

Пропало шесть больших мешков сухого корма и пес по кличке Мачо
Елена МОЛОДЦОВА
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После нападения на приют Мачо нигде не могут найти. Фото: "Бездомный ангел"После нападения на приют Мачо нигде не могут найти. Фото: "Бездомный ангел"
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Труд зоозащитника – это всегда подвиг. Мало того, что каждый день приходится искать, чем покормить подопечных, так еще надо отбиваться от нападок общества, считающих такую работу блажью. Правда, приюту для собак «Бездомный ангел» в Апатитах не повезло еще больше – в очередной раз он подвергся нападению.

- В ночь с 28 на 29 сентября вломились в здание и украли шесть больших мешков сухого корма. Помимо этого, разбили три окна, серьезно повредили ларь с мясом и в зимнем помещении для собак открыли все вольеры – животные не пострадали только чудом, - такое сообщение разлетелось по социальным сетям. - Но самое ужасное, что пропал старожил приюта, пес по кличке Мачо! Его нигде нет: ни в приюте, ни в окрестностях.

Зоозащитники просят о помощи. Тех, кто заметит пропавшего Мачо, просят звонить руководителю приюта Диане Вадимовне по телефону 8-921-033-47-43. Желающие помочь с покупкой корма могут либо привезти его в приют, либо оставить в зоомагазине по адресу: улица Ферсмана, 11.

- Информация о нападении на приют поступила в 6.30 29 сентября. Проводится проверка, по результатам которой будет приятно процессуальное решение, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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