2019-09-30T17:00:51+03:00
Общество

В Мурманске водителя с шизофренией лишили прав

Разрешение на управление машиной мужчина получил в 2013 году
Ника СВЕТЛОВА
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В ГИБДД не проконтролировали, что мужчина с шизофренией получил права, хотя не должен садиться за руль.В ГИБДД не проконтролировали, что мужчина с шизофренией получил права, хотя не должен садиться за руль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Далеко не каждый может стать водителем. Есть целый список медицинских противопоказаний, например, гипертония третьей степени, порок сердца и шизофрения. Но оказалось, что в Мурманске люди и с такими диагнозами могут получит права. Чаще, по недосмотру со стороны автошколы и ГИБДД.

В 2013 году житель областного центра с психическим расстройством получил права категории "В". Он ездил за рулем и смог бы это делать до 2023 года, если бы не вмешалась прокуратура. Там установили, что документ на вождение был выдан незаконно, поэтому обратились в суд с иском его аннулировать.

- Решением Октябрьского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Судом принято решение об аннулировании водительского удостоверения гражданина, исполнение которого возложено на Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области, - сообщили в ведомстве.

Больше мужчина не сможет водить машину, ведь это может привести к аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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