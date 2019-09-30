В Мурманске водителя с шизофренией лишили прав
Далеко не каждый может стать водителем. Есть целый список медицинских противопоказаний, например, гипертония третьей степени, порок сердца и шизофрения. Но оказалось, что в Мурманске люди и с такими диагнозами могут получит права. Чаще, по недосмотру со стороны автошколы и ГИБДД.
В 2013 году житель областного центра с психическим расстройством получил права категории "В". Он ездил за рулем и смог бы это делать до 2023 года, если бы не вмешалась прокуратура. Там установили, что документ на вождение был выдан незаконно, поэтому обратились в суд с иском его аннулировать.
- Решением Октябрьского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Судом принято решение об аннулировании водительского удостоверения гражданина, исполнение которого возложено на Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области, - сообщили в ведомстве.
Больше мужчина не сможет водить машину, ведь это может привести к аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU