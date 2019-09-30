Новую структуру и состав правительства Мурманской области озвучат через месяц

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-30T15:20:31+03:00

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27 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис, наконец-то, избавился от приставки врио, зато его подчиненные, наоборот, ее обрели. Устав региона дает его главе два месяца на то, чтобы определиться с командой, вместе с которой ему предстоит менять жизнь северян к лучшему. Первые отставки ожидались уже утром 30 сентября на оперативном совещании, но Андрей Владимирович ни словом не обмолвился о кадровых изменениях, оставив без комментариев даже уход своего заместителя Зои Санджиевой.

- Сейчас глубоко прорабатывается как структура, так и состав правительства. Определенные решения в моей голове уже есть, их я озвучу позже, - приоткрыл завесу тайны Андрей Чибис. – Признаюсь честно, многие кадровые решения будут зависеть от предложений и идей чиновников, которые они должны сформулировать в течение 10 дней. Но насколько радикальными окажутся изменения правительства, узнаете через месяц.

Между тем, на первом заседании регионального правительства он все-таки дал понять, работа кого из чиновников ему импонирует. Среди них оказались вице-губернатор Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства, а также рыбного и сельского хозяйства Дмитрий Филиппов и его коллега из ведомства социального развития Сергей Мякишев.

Также Андрей Владимирович позволил себе намекнуть, что среди участников проекта «Лидеры Севера» точно есть люди, которые могут претендовать на руководящие посты.

ИСТОЧНИК KP.RU