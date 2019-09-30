2019-09-30T15:30:37+03:00
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Российское географическое общество опубликовало видео нападения моржа на лодку с исследователями

Самка защищала своих детенышей у берега Земли Франца-Иосифа [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Разъяренного моржа пришлось отгонять веслами. Фото: скриншот видеоРазъяренного моржа пришлось отгонять веслами. Фото: скриншот видео
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Несколько недель назад пресс-служба Северного флота рассказала, что с исследователями во время экспедиции по изучению Земли Франца-Иосифа произошел не самый приятный случай. На лодку, в которой находились военные и представители Российского географического общества (РГО) напала самка моржа.

Она посчитала, что люди подошли слишком близко к ее детенышам, и стала их защищать. Сейчас РГО опубликовало видео этого нападения, в том числе и потому, что история в СМИ обросла немыслимыми фактами. Например, резиновая лодка стала подлодкой, а события вдруг "переехали" из Арктики в Антарктиду. Журналисты стали раздувать историю: оказалось, моржей было много, и они... даже смогли потопить судно.

На самом деле все было так.

- Мы плыли на резиновой лодке, которая состоит из нескольких независимых друг от друга секций. Внезапно метрах в 200-х от берега нас атаковала моржиха, которая, видимо, защищала от нас своих моржат. Мы случайно оказались рядом с ними при попытке высадки на берег. Сначала она проколола носовую секцию. Мы решили, что наткнулись на льдину. Пока разбирались что к чему, моржиха переплыла к другому краю лодки и проколола еще одну секцию, как раз ту, где сидел я, - рассказал Леонид Круглов, кинодокументалист, руководитель медиагруппы РГО в экспедиции.

Животное пытались отогнать веслами. И весьма успешно. А вот лодка начала сдуваться, внутрь залилась ледяная вода. Но до берега исследователи все же добрались. А уже оттуда сообщили о ЧП, чтобы к ним подошла другая лодка.

На исследователей из Северного флота и Российского географического общества напал морж.Видео: РГО

ИСТОЧНИК KP.RU

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