Кировск, Ковдор и Никель оказались в списке умирающих моногородов России

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-30T15:59:52+03:00

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- Сегодня в России насчитывается 319 моногородов, из них 94 – с наиболее сложным социально-экономическим положением. Банкротство и закрытие градообразующих предприятий приводит к тому, что население массово уезжает, а город ветшает и приходит в запустение, - таким вступлением предваряет свой рейтинг умирающих российских моногородов портал @hi-tech.

Казалось бы, все логично! Но в итоге в этот список попала сразу три Мурманских моногорода Кировск, Никель и Ковдор.

- Заброшенный вокзал в Кировске, Мурманска область. Город построен вокруг месторождения апатитовых руд. С 1989 года население Кировска упало почти вдвое, - гласят подписи сразу к фотографиям. - Никель, Мурманская область. Местное предприятие Печенгоникель пока еще работает. Кроме плохой экономической ситуации в Никеле еще большие проблемы с экологией.

В Ковдоре составителей рейтинга удивило наличие скейт-парка. Тем не менее, градообразующие предприятия области, как и сами северяне вряд ли могут согласиться с такой позицией. Для северных городов делается немало, а отток населения хоть и есть, но похоронный марш играть точно рано.

ИСТОЧНИК KP.RU