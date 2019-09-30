Оленегорец украл пенсию у своей знакомой

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-30T12:44:39+03:00

За кражу его ждут полтора года исправительных работ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дождавшись удобного момента, он прикарманил более 9 тысяч рублей

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Когда тебе 46 лет - до пенсии еще далеко, поэтому северянин, видимо, решил присвоить себе чужую выплату.

В феврале этого года в полицию обратилась 57-летняя оленегорка. Она рассказала стражам порядка, что из ее сумки кто-то украл 9,5 тысячи рублей.

Местная жительница сообщила полицейским, что на днях встретила знакомого мужчину. Разговорившись с ним, она упомянула, что получила пенсию. После этого северянин пригласил пенсионерку к себе в гости.

- Сотрудники уголовного розыска смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный житель города. Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что пока за ним не наблюдали, он украл из сумки приятельницы около 9,5 тысячи рублей. Блюстителям порядка удалось забрать часть денег, а вот остальное он успел потратить, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Оленегорский городской суд назначил преступнику 1,5 года исправительных работ с отчислением 5% от его зарплаты в казну государства. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU