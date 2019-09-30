Начальник почты Коашвы обворовала свое отделение на 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-30T12:48:19+03:00

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Оптимизировать можно все, особенно если прибыль надо положить себе в карман. Перед таким соблазнительным искушением не смогла устоять и начальник почтового отделения в Коашве.

Почти год, с апреля 2018 года по март 2019 года, женщина, используя свое служебное положение, присваивала вверенные деньги и в итоге нагрела родной почтамт больше чем на 80 тысяч рублей. Правда, нехитрую схему обогащения вскоре вскрыли, и предприимчивый начальник оказалась на скамье подсудимых по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение». Женщина свою вину признала полностью и даже возместила нанесенный ущерб, но от судимости ее это все равно не спасло.

Служители Фемиды дали ей полтора года условно и столько же испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU