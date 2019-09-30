В Мурманской области будут улучшать мобильную связь между населенными пунктами

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-30T12:51:08+03:00

Сейчас сеть то и дело пропадает, как только отъезжаешь чуть дальше от города

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Северяне уже привыкли, что новый губернатор Мурманской области Андрей Чибис, отправляясь в поездку по Кольскому полуострову, никогда не следует четко заданному маршруту. То в отдаленное село заглянет, то забытую властями дорогу проинспектирует. Вот и в этот раз, проведя воскресенье, 29 сентября, в Никеле, Андрей Владимирович сделал два весьма любопытных вывода.

- Мобильная связь на участках трассы между населенными пунктами оставляет желать лучшего – порой ее просто нет, - отметил Андрея Владимирович. – А это - вопрос нашей с вами безопасности, безопасности тех, кто ездит по этим дорогам.

Чибис поручил встретиться с мобильными операторами и решить вопрос с пропадающей сетью на дорогах. А еще пора бы заняться сервисом на дороге, чтобы водитель, выйдя из-за руля, мог комфортно отдохнуть. Как выяснил Андрей Владимирович, в этом вопросе ситуация в Заполярье не менялась уже 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU