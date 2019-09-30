2019-09-30T13:45:31+03:00
Общество

Идею открытия в Ковдоре нового пункта пропуска на границе с Финляндией поддержали в Москве

А аэропорт «Мурманск» ждет реконструкция по удлинению взлетно-посадочной полосы
Елена МОЛОДЦОВА
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Новый пункт пропуска на границе с Финляндией появится под Ковдором.Новый пункт пропуска на границе с Финляндией появится под Ковдором.Фото: Александр ГЛУЗ
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Кажется, Заполярье становится площадкой для реализации масштабных проектов. По крайней мере, даже на первый взгляд мало осуществимые идеи находят поддержку на федеральном уровне. Губернатор Мурманской области Андрея Чибис в очередной раз слетал в командировку в Москву и вернулся сразу с несколькими "викториями".

- Энергичная и эффективная работа по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» позволила стать Мурманской области одним из лидеров по его реализации. Как результат, обещано дополнительное финансирование, - рассказал Андрей Чибис. – Отдельно был поднят вопрос о шансе на дополнительное финансирование аэропорта «Мурманск» для укрепления и удлинения взлетно-посадочной полосы.

Напомним, такие меры позволят привлечь еще больше туристов из Китая и Таиланда. Сейчас главная воздушная гавань Заполярья не в состоянии принимать дальнемагистральные лайнеры.

Также получила одобрение федеральных чиновников идея открытия в Ковдорском районе нового пункта пропуска на границе с Финляндией. Теперь надо подготовить необходимую документацию, чтобы реализовать этот непростой, но жизненно важный проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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