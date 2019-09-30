2019-09-30T08:31:31+03:00
Звезды

От 15 до 60: в Мурманской области ищут актеров для съемок короткометражки про самоубийство

Проект снимает студент режиссерской мастерской игрового кино
Ника СВЕТЛОВА
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Досъемки "Лыбы" пройдут с 11 по 15 октября. Фото: vk.com/kino.murmanskДосъемки "Лыбы" пройдут с 11 по 15 октября. Фото: vk.com/kino.murmansk
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В мае в Мурманской области начали снимать короткометражку "Лыба". Это проект студента режиссерской мастерской игрового кино В.И. Хотиненко и В.А. Фенченко (ВГИК) Владислава Рытков.

Сюжет строится вокруг жизни подростков.

- В основу сценария ленты легла реальная история школьницы из глухого сибирского городка. Девочка рассказала о том, как после субботней дискотеки её одноклассник "Лыба" покончил с собой. Его поступок не только изменил и всколыхнул тихую жизнь сибирского поселка-городка на приполярной автотрассе, но и обнажил элементарную беспомощность людей при столкновении с подобным. А что говорить о девочке, оставленной всеми в ее детском горе? - рассказали авторы короткометражки.

С 11 по 15 октября пройдут досъемки фильма. Для них ищут актеров. Нужны северяне от 15 до 22 лет, и взрослые актеры до 60 лет Опыт в съемках значения не имеет. Свои данные (ФИО, возраст, контактные данные, фотографии) можно прислать на почту Oblllaga_65@mail.ru или в личные сообщения режиссеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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